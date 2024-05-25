Российские военные освободили Архангельское в ДНР

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ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике.
В ведомстве уточнили, что установить контроль над населенным пунктом удалось бойцам группировки войск «Центр». Потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих.
Кроме того, в результате действий ВС РФ на этом направлении, украинская армия лишилась техники, в том числе западного образца.
По данным министерства, ВС РФ также продолжили давить оборону противника в Харьковской области.
Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка, отражены 2 контратаки у Волчанска и Глубокого, заняты более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки, говорится в сводке оборонного ведомства.
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Кроме того, в результате действий ВС РФ на этом направлении, украинская армия лишилась техники, в том числе западного образца.
По данным министерства, ВС РФ также продолжили давить оборону противника в Харьковской области.
Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка, отражены 2 контратаки у Волчанска и Глубокого, заняты более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки, говорится в сводке оборонного ведомства.
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Анастасия Хохлова