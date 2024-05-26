Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские войска освобождают от украинских националистов населенные пункты Старомайорское и Урожайное шаг за шагом. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского (президент Украины – прим. ред.) выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления», – сказал Рогов.Указанные пункты расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Боевики ВСУ захватили села прошлогодним летом во время контрнаступления. Рогов добавил, что ВС РФ заняли «важные стратегические высоты», которые находятся к западу от Старомайорского и Урожайного.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов