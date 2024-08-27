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Военные ВС РФ отразили попытки прорыва Вооруженных сил Украины в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Об этом сообщило Минобороны России.
«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что несмотря на атаки превосходящих сил противника, использующих боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker, применение ударных БПЛА для нанесения огневого удара по обороняющимся силам позволило личному составу подразделения группировки войск «Север» с военнослужащими пограничной службы эффективно организовать оборону. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.
Сообщается, что бойцы заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, заранее эвакуировав персонал и заключенных. Российскими военными были возведены сооружения по периметру, которые они удерживали несколько дней, а для того, чтобы боевики не прорвались, военные вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.
«При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков», — отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, обороняющимся в колонии силам оказывали поддержку экипажи армейской авиации и артиллерия, которые атаковали резервы Вооруженных сил Украины, не давая им возможности продвигаться в сторону Малой Локни. Бойцы группировки войск «Север» были награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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