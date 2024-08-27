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МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker

27 августа 2024, 09:00
Фото: iStock/sfreestee

Фото: iStock/sfreestee

Военные ВС РФ отразили попытки прорыва Вооруженных сил Украины в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Об этом сообщило Минобороны России.
«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что несмотря на атаки превосходящих сил противника, использующих боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker, применение ударных БПЛА для нанесения огневого удара по обороняющимся силам позволило личному составу подразделения группировки войск «Север» с военнослужащими пограничной службы эффективно организовать оборону. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.



Сообщается, что бойцы заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, заранее эвакуировав персонал и заключенных. Российскими военными были возведены сооружения по периметру, которые они удерживали несколько дней, а для того, чтобы боевики не прорвались, военные вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.

«При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, обороняющимся в колонии силам оказывали поддержку экипажи армейской авиации и артиллерия, которые атаковали резервы Вооруженных сил Украины, не давая им возможности продвигаться в сторону Малой Локни. Бойцы группировки войск «Север» были награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
РХБЗ: в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия
27 августа 2024, 09:50

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в схроне Вооруженных сил Украины нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия.
«В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал он.

По его словам, соединения таллия являются сильными токсикантами. Они поражают желудочно-кишечный тракт, а также центральную и периферическую нервные системы.

Ранее сообщалось, что военных Вооруженных сил Украины готовят к применению западных химбоеприпасов. Игорь Кириллов отметил, что обратив внимание на трофейные документы, обнаруженные на покинутых позициях ВСУ, можно увидеть, что это методическое руководство по обращению с артиллерийскими боеприпасами, которые содержат химические вещества.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мо
#операция
#владимир путин
#президент
#документы
#операции
#лидер
#сво
#всу
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Стало известно, что боевиков ВСУ готовят к применению химоружия западного производства
Кириллов: украинских военных готовят к применению западных химбоеприпасов
27 августа 2024, 09:37

Фото: istockphoto/~UserGI15632523

Военных Вооруженных сил Украины готовят к применению западных химбоеприпасов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.
«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — сказал он.

Кириллов отметил, что обратив внимание на трофейные документы, которые были найдены на покинутых украинских позициях, можно увидеть, что это методическое руководство по обращению с артиллерийскими боеприпасами, содержащими химические вещества.

Ранее сообщалось, что украинские войска применили химическое оружие при атаке на Курскую область. Отмечается, что они выпустили специальные снаряды, в составе которых были отравляющие вещества.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что украинские войска применяли отравляющие химические вещества, которые могли быть произведены только в США.

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Пленный боец ВСУ Тяжкороб: операция в Курской области планировалась на 15 дней
27 августа 2024, 08:58

Фото: istockphoto/N-sky

Украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что операция ВСУ в Курской области планировалась на 15 дней. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, полученной во время допроса, командование заверило украинских солдат, что операция не займет больше двух недель.

«Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно. А по факту — раненные и половина неживых», — отметил он.

По его словам, многие в Вооруженных силах Украины не хотят продолжения конфликта. Помимо этого, солдаты против переноса боевых действий на территорию Курской области.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области вели себя как дебилы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Атака ВСУ в Курской области и успех ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
NYT: ВСУ уступают российским военным в вооружении и численности
27 августа 2024, 08:45

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ выражает беспокойство из-за успеха ВС РФ на Покровском участке фронта. Кроме того, российской армии удается сдерживать оборону и отбрасывать группировки врага от своих позиций в Курской области. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курское направление


В Курской области сохраняется присутствие украинской группировки, однако продвинуться противнику не удается. ВСУ вновь пытались ворваться в Коренево, но ударами авиации и артиллерии были отброшены. Российские военные взяли под контроль в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев.

В Суджанском районе противник попытался атаковать линии в Скрылевке и Каучуке, но эти операции не достигли значимых результатов. В Мартыновке ВС РФ захватили группу противника в плен, что говорит о том, что удалось успешно отразить атаку украинских сил. В районе Уланока тоже были взяты в плен несколько украинских военнослужащих. В Камышном артиллерийским ударом была уничтожена штурмовая группа ВСУ.


Донецкое направление


Российские силы продолжают наступление в восточной части Константиновки, контролируя примерно половину населенного пункта. Бои уже приблизились к трассе Угледар – Константиновка – Марьинка, которая проходит почти через центральную часть региона. В Карловке украинские военные пока удерживают свои позиции, однако ситуация для гарнизона ухудшается с каждым днем.

В Новогродовке российские войска продолжают продвигаться в пределах населенного пункта. Фиксируются новые успехи российских сил в Дзержинске. К югу от Константиновки военные действия продолжаются вдоль балок Икряная и Солененькая.

Фото: Минобороны РФ

Часовоярское направление


Ситуация в Часов Яре остается стабильной, ВС РФ продолжают наступление на микрорайон Октябрьский, где противник активно сопротивляется, применяя дроны. Тем не менее, несмотря на напряженные бои, российские десантники сумели продвинуться еще на двух улицах в Октябрьском.


Харьковское направление


В направлении Липцов российская штурмовая бронегруппа на БТРах достигла северных границ дачного массива Лира-1. В районе Волчанска ВКС России наносят удары по позициям противника в селении Тихое. В зонах Глубокого и Старицы идут интенсивные бои. Линия фронта остается неизменной на протяжении последних двух недель.


Покровское направление


ВСУ выражают обеспокоенность по поводу продвижения российских войск на Покровском направлении, что затрудняет их оборонительные позиции на востоке Украины. Об этом сообщает издание Forbes.

«Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, обладающая несколькими сохранившимися танками М-1 «Абрамс», не смогла остановить наступление России», — говорится в статье.

В материале акцентируется внимание на том, что российское наступление к востоку от Покровска, на северо-запад от Донецка, должно быть тревожным сигналом для Киева. В случае падения Покровска украинские командиры могут сожалеть о том, что вместо его укрепления направляли свои войска в Курскую область.


ВСУ испытывают дефицит личного состава и техники


Американская газета The New York Times сообщила о том, что украинские военнослужащие выделили свои главные уязвимости. Согласно заявлением солдат украинской армии, действующих на востоке Украины, наиболее значительными недостатками являются нехватка личного состава и вооружения.

Кроме того, в статье указано, что способность российских войск осуществлять постоянные авиационные удары существенно влияет на ход военных действий.

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Пленный Тяжкороб: ВСУ в Курской области вели себя как дебилы
27 августа 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области вели себя как дебилы. Сообщение об этом обнародовало Минобороны России.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари», — сказал он.

Кроме того, по его словам, украинские военные занимались мародерством в гражданских домах. Он рассказал, что они воровали телефоны, зажигалки, деньги и спиртное.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
Минобороны показало видео уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
27 августа 2024, 08:30

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры, полученные с разведывательного беспилотника, которые запечатлели отражение десантниками группировки войск «Днепр» попытки высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу.
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа этого года. Уточняется, что были ликвидированы два десантных катера и более десяти солдат противника.

В российском военном ведомстве пояснили, что рано утром 9 августа десантники с помощью воздушной разведки заметили катера ВСУ с личным составом, которые двигались к Кинбурнской косе из Очакова. Во время высадки враг с помощью подрыва управляемого боевого катера разминировал небольшой участок берега.

Первая группа украинской армии была уничтожена пуском управляемой ракеты, после чего десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали остатки живой силы противника в процессе стрелкового боя.

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ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Курске
Мэр Курска Куцак: ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ, есть незначительные повреждения
27 августа 2024, 08:27

Фото: istockphoto/sommersby

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА в Курске. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
По его словам, имеется несколько незначительных повреждений. Он добавил, что также произошло возгорание на дачном участке, пострадавших нет. Оперативные службы отработали на месте, добавил Куцак. Кроме этого, сегодня окружные администрации проведут подомовой обход.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Раде назвали причину отступления ВСУ
Депутат Рады Рахманин: ВСУ отступают из-за нехватки мотивации у боевиков
27 августа 2024, 08:09

Фото: iStock/Olena_Z

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступают все более стремительными темпами из-за немотивированности и плохой подготовки солдат. Об этом Рахманин сообщил в эфире «Радио НВ».
По его словам, командование украинской армии не обладает другими вариантами, кроме как сокращать систему подготовки военнослужащих, чтобы «затыкать дыру».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Подпольщик: в Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ
27 августа 2024, 07:54

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Прилет по «мирным» иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар в Кривом Роге. Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных», — рассказал он.

Сообщается, что сразу после прилета СБУ оцепили квартал. Помимо этого, к месту долго не допускали гражданские «скорые». Он сказал, что жители рассказали о необычной реакции официальных лиц. По их словам, удар сухо комментировался властями и не освещался прессой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что по всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, которая звучит с 5:14 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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