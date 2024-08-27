Пленный боец ВСУ Тяжкороб: операция в Курской области планировалась на 15 дней

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступают все более стремительными темпами из-за немотивированности и плохой подготовки солдат. Об этом Рахманин сообщил в эфире «Радио НВ».