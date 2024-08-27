Пленный боец ВСУ Тяжкороб: операция в Курской области планировалась на 15 дней

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Украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что операция ВСУ в Курской области планировалась на 15 дней. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, полученной во время допроса, командование заверило украинских солдат, что операция не займет больше двух недель.
По его словам, многие в Вооруженных силах Украины не хотят продолжения конфликта. Помимо этого, солдаты против переноса боевых действий на территорию Курской области.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области вели себя как дебилы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно. А по факту — раненные и половина неживых», — отметил он.
По его словам, многие в Вооруженных силах Украины не хотят продолжения конфликта. Помимо этого, солдаты против переноса боевых действий на территорию Курской области.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области вели себя как дебилы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова