Пленный Тяжкороб: ВСУ в Курской области вели себя как дебилы

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Украинский военнопленный Николай Тяжкороб сказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области вели себя как дебилы. Сообщение об этом обнародовало Минобороны России.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Кроме того, по его словам, украинские военные занимались мародерством в гражданских домах. Он рассказал, что они воровали телефоны, зажигалки, деньги и спиртное.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Курске
По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
ЧВК Вагнер опровергла участие в военной операции
«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари», — сказал он.
Кроме того, по его словам, украинские военные занимались мародерством в гражданских домах. Он рассказал, что они воровали телефоны, зажигалки, деньги и спиртное.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Курске
По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
ЧВК Вагнер опровергла участие в военной операции
Дарья Осипова