Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev
Министерство обороны Рф сообщили о полном освобождении района «Новый» Часов Яра.
Благодаря решительным действиям военнослужащих Южной группировки войск был полностью освобождён район «Новый».
Также Министерстве обороны РФ впервые сообщили об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее российские военнослужащие заняли значительную часть пригородного посёлка Нью-Йорк.
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Также Министерстве обороны РФ впервые сообщили об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее российские военнослужащие заняли значительную часть пригородного посёлка Нью-Йорк.
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Мира Полтева