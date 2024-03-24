МО: ВС РФ предотвратили атаку ВСУ по объектам на территории России

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Российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пытались нанести удары по российским объектам.
Пресечь попытку атаки удалось в районе 17:50 по московскому времени.
Ранее оборонное ведомство сообщало, что минувшей ночью ВКС России нанесли удары по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на территории Украины.
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Пресечь попытку атаки удалось в районе 17:50 по московскому времени.
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Анастасия Чинкова