Видео: официальный Telegram-канал Минобороны России
Экипаж БМП-3 «Южной» группировки войск уничтожил БМП «Брэдли» и живую силу противника на Артемовском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Военные разведывательного подразделения 150-й мотострелковой дивизии вскрыли в лесополосе замаскированные позиции украинской армии и подъехавшую к ним боевую машину пехоты «Брэдли» американского производства. Отмечается, что экипаж российской боевой машины пехоты БМП-3 нанес несколько точных ударов по выявленным целям.
В результате успешной атаки противник потерял БМП «Брэдли» и до десяти солдат убитыми и ранеными.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В результате успешной атаки противник потерял БМП «Брэдли» и до десяти солдат убитыми и ранеными.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова