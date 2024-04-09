СВР: в США вербуют членов наркокартелей для отправки на Украину

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Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. Об этом ТАСС сообщили в СВР.
Отмечается, что группу из нескольких сотен завербованных в американских тюрьмах мексиканцев и колумбийцев планируется отправить на линию боевого соприкосновения уже этим летом. По данным источника, Вашингтон в случае успешного осуществления данного проекта с заключенными расширит набор преступников для отправки в украинскую армию из других государств.
Если заключенный дает свое согласие на такую «командировку», то ему обещается полная амнистия в расчете на то, что он никогда не вернется назад.
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