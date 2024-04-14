МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ

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За прошедшие судки российские военные уничтожили пусковую ракетную установку IRIS-T немецкого производства, а также склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Кроме того, по сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».
На Южно-Донецком направлении расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил американскую гаубицу М777. Также в течение суток на этом участке уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, станция радиоэлектронной борьбы и четыре единицы автомобильной техники.
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Александр Бойцов