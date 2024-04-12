МО: ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Российская армия за минувшую неделю нанесла один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«...нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что эти удары были нанесены в ответ на попытки киевского режима атаковать российские объекты нефтегазовой отрасли и энергетики Российской Федерации.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что за период с 6 по 12 апреля в российский плен сдался 21 боец ВСУ.
Читайте также:
Минобороны: 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю
«Ущемление прав граждан»: в России раскритиковали украинский закон о мобилизации
«Очень мощно»: Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Евгения Парфентьева