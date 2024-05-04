МО: ВСУ значительно отошли от границы Белгородской области

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Вооружённые силы Украины отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Танксит» сообщил, что в ближайших лесопосадках вражеских подразделений не замечено.
Напомним, в мае 2023 года украинские ДРГ пробрались через границу и совершили нападение на мирные районы Белгородской области. После этого ВСУ неоднократно пытались повторить вторжение, однако, прорыва границы допущено не было.
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«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — уточнил «Танксит».
Напомним, в мае 2023 года украинские ДРГ пробрались через границу и совершили нападение на мирные районы Белгородской области. После этого ВСУ неоднократно пытались повторить вторжение, однако, прорыва границы допущено не было.
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Евгения Парфентьева