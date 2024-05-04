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Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Днепропетровской области

04 мая 2024, 02:58
Фото: iStock/happyphoton

Фото: iStock/happyphoton

Перебои в подаче электроэнергии в результате взрыва наблюдаются в городе Павлоград Днепропетровской области на востоке Украины. Об инциденте сообщило издание «Зеркало недели».
Перебои фиксируются в некоторых районах города.

В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Взрывы были отмечены в Харькове и Павлограде.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пентагон отправит Украине оружие против глушилок GPS
04 мая 2024, 02:06

Фото: iStock/leezsnow

Министерство обороны США выбрало подрядчика для закупки оружия против глушилок GPS для Украины. Как сообщает РИА Новости, контракт будет подписан на сумму 23,5 миллиона долларов США.
Отмечается, что контракт получит Scientific Applications and Research Associates Inc. Компания закупит технологию Home-on-jam для поиска GPS-помех.

В США желают, чтобы это оружие с увеличенной дальностью стрельбы было включено в существующий артиллерийский комплект.

«Этот контракт предполагает продажу военной техники Украине», – уточнили в Пентагоне.

20 апреля Конгресс США принял законопроект о дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому Киеву будет выделено около 61 миллиарда долларов США, в то время как 112 проголосовали против.

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Подполье сообщило об ударах по поселку в Харьковской области
Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по Великому Бурлуку Харьковской области
04 мая 2024, 00:02

Фото: iStock/trikolor

Координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев сообщил, что по поселку Великий Бурлук в Харьковской области Украины был нанесен удар, передает РИА Новости.
«В Великом Бурлуке прилеты», — заявил подпольщик.

Он не уточнил, какие объекты подверглись ударам, каким типом оружия были нанесены удары и какие повреждения последовали.

Поселок Великий Бурлук находится в Купянском районе Харьковской области. Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Чугуевском районе региона в 22:19. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее по всей Украине в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги.

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В Киеве рассказали, что Россия устроила ВСУ в Донбассе
03 мая 2024, 22:57

Фото: istockphoto/vicnt

ВСУ не удается сдержать наступление ВС РФ в Донбассе.
Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник на YouTube. По его словам, российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Из-за этого украинские фланги начали осыпаться.

Эксперт предположил, что российская армия может создать буферную зону в Харьковской области. В нее могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы, добавил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без поставок Киеву западного вооружения конфликт завершится за две недели. По его словам, существование Украины полностью зависит от её союзников.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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В Евросоюзе раскрыли план быстрого завершения конфликта на Украине
Боррель: без поставок оружия конфликт на Украине «закончится через две недели»
03 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/JARAMA

Без поставок Киеву западного вооружения конфликт завершится за две недели. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления с лекцией в Великобритании.
Он подчеркнул, что существование Украины полностью зависит от её союзников. Чтобы закончить конфликт, нужно просто прекратить поставки оружия. В этом случае ВСУ больше не смогут держать оборону и будут вынуждены сдаться.

Затем он задался риторическим вопросом, а хотят ли такого исхода конфликта в Европе. Он заявил, что не хотел бы и выразил надежду на то, что многие европейцы придерживаются того же мнения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в новый этап конфликта с Россией, который связан расширением ВС РФ наступательных действий.

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#евросоюз
#украина
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#конфликт
#поставки
#вооружение
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Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине
На всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу
03 мая 2024, 21:45

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога была объявлена третий раз за день на Украине, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Отмечается, что сначала в 20:35 мск предупреждение о воздушной угрозе включилось в Киеве. В течение минуты в зоне опасности оказались все регионы Украины.

Затем, в 20:53 мск тревога была отменена в Волынской области, а к 20:55 мск сирены отключились в большинстве регионов страны.

В настоящее время предупреждение продолжает действовать в Кировоградской и Полтавской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом этапе конфликта, который связан с планами российской армии о расширении наступательных действий. Такое заявление он сделал в ходе обращения к пограничникам по время поездки в Хмельницкий.

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#украина
#воздушная тревога
#всу
#вс рф
#сво
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Военному из Дагестана Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно
03 мая 2024, 21:06

Фото: iStock/zim286

Участнику СВО уроженцу Дагестана Фархаду Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно. Об этом глава региона Сергей Меликов сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что гвардии прапорщик был заместителем командира группы специального назначения. Звание было присвоено ему за подвиг, совершённый в сентябре прошлого года в Запорожской области. Тогда группа под его командованием попала под массированный огонь. В течение трёх часов Худайнатов эвакуировал своих товарищей, идя по минному полю и под непрекращающимся огнём. Убедившись, что они находятся в безопасности, он, сам раненый, вернулся на позицию и продолжил вести обстрелы. В результате украинские войска отошли. Он запросил эвакуацию слишком поздно – от ран и большой потери крови он скончался в реанимации.

Всего в период проведения СВО группа под командованием Худайнатова ликвидировала более одной тысячи украинских военных, уничтожила 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое число танков, вооружения, автомобилей и склад с боеприпасами.

Худайнатов стал 11-м дагестанцем, которому присвоили здание Героя России с начала СВО.

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#дагестан
#военные
#сво
#подвиг
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Киев лишит некоторые категории чиновников брони от мобилизации
МО Украины: ряд чиновников лишат брони от мобилизации
03 мая 2024, 20:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Согласно новым правилам, некоторые категории украинских чиновников лишатся брони от мобилизации и могут быть призваны в ряды ВСУ. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
По его словам, забронированными останутся госслужащие категории «А». К ним относят председателей поселковых и городских советов и иных чиновников, возглавляющих структуры и являющихся председателями государственных органов и органов местного самоуправления.

При этом чиновники категорий «Б» и «В» будут бронироваться на 50%.

Также Лазуткин добавил, что отсрочку от службы будут получать представители национальной полиции, национальной гвардии, судьи и люди, занимающиеся киберзащитой.

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#мобилизация
#украина
#депутаты
#бронирование
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Глава Березовского района в ХМАО заявил, что отправит коррупционеров на СВО
03 мая 2024, 20:08

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Глава Березовского района ХМАО и ветеран спецоперации Руслан Александров заявил, что будет отправлять в зону боевых действий чиновников за получение взятки и коррупцию. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам мэра, после того, как он стал участником боевых действий, его мировоззрение кардинально изменилось. Он понял, что в этом мире человек необходим для исполнения какой-либо цели, при этом деньги не имеют особого значения в жизни.

Александров напомнил, что пенсионеры отдают последние деньги, чтобы российским солдатам на фронте было легче, по этой причине он собирается быть нетерпимым, «если вдруг кто-то начнет воровать из бюджета». Мэр добавил, что на посту главы Березовского района будет решать вопрос «кадрового голода», а также привлекать специалистов для расселения ветхого и аварийного жилья.

Напомним, 24 апреля стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Руслан Александров пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России.

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#хмао
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Захарова ответила на слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину
Мария Захарова назвала отправку войск НАТО на Украину опасной эскалацией
03 мая 2024, 19:51

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину, заявила, что он забыл сделать небольшое уточнение.
По её словам, он забыл добавить, что в отправке войск НАТО на Украину нет необходимости, поскольку «от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев».

Напомним, что глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что не согласен с идеей французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину для участия в боевых действиях, поскольку это обернётся «опасной эскалацией».

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