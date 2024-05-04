Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Днепропетровской области

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Перебои в подаче электроэнергии в результате взрыва наблюдаются в городе Павлоград Днепропетровской области на востоке Украины. Об инциденте сообщило издание «Зеркало недели».
Перебои фиксируются в некоторых районах города.
В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Взрывы были отмечены в Харькове и Павлограде.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Взрывы были отмечены в Харькове и Павлограде.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов