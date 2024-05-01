МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией РФ

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В ночь на 1 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА в небе над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
По информации Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью, один над территорией Рязанской области и ещё по одному дрону были ликвидированы над Белгородской и Курской областями.
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Евгения Парфентьева