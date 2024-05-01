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МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией РФ

01 мая 2024, 08:14
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 1 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА в небе над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.


«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По информации Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью, один над территорией Рязанской области и ещё по одному дрону были ликвидированы над Белгородской и Курской областями.

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#бпла
#всу
#минобороны рф
#пво
Baza: На рязанском НПЗ начался пожар после атаки беспилотников
01 мая 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Distortion Media

Ночью беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате на предприятии начался пожар.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza, опубликовав кадры, на которых видно пламя и клубы дыма. По словам очевидцев, атака произошла около трёх часов утра. Сообщается, что сначала был слышен гул, а затем произошли два взрыва. В настоящее время на нефтеперерабатывающем заводе работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Официального подтверждения того, что удару подвергся НПЗ, пока не последовало. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём телеграм-канале написал только об отражённой атаке беспилотников и об отсутствии жертв, а также о том, что проводится проверка.

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#губернатор
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#сво
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Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом над регионом БПЛА
01 мая 2024, 07:22

Фото: istockphoto/rancho_runner

В ночь на 1 мая была пресечена очередная попытка террористической атаки на территорию Курской области. Дежурные системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Медвенском районе.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале он также поблагодарил бойцов ПВО за умелую работу. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.

Минувшей ночью противник также пытался атаковать при помощи беспилотников Воронежскую и Рязанскую области. В Воронежской области силы ПВО сбили два украинских дрона. Один из них позже был обнаружен в пригороде Воронежа. Пострадавших нет. При падении обломков были выбиты стёкла в строящемся доме. В Рязанской области обошлось без жертв и разрушений.

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#бпла
#сво
#пво
#беспилотник
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Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье
Подполье: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва
01 мая 2024, 06:52

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ ударили по штабу украинских войск в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень» (Юг — ред.), — рассказал Лебедев.
Собеседник агентства добавил, что в направлении «прилета» направилось много «скорых». Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и СБУ, добавил он.

До этого сообщалось, что российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#новости
#сбу
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Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра
Снайперы из Бурятии уничтожили группу ВСУ и сорвали их ротацию у Часова Яра
01 мая 2024, 06:03

Фото: Минобороны РФ

Бурятские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти бойцов Вооруженных сил Украины, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
Российский снайпер обнаружил группу пехоты ВСУ, которая двигалась под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, и открыл по ним прицельный огонь.

«Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима», — рассказали в МО.
Ведомство отмечает, что снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.

Ранее российский сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#всу
#минобороны
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Рязанская область подверглась атаке БПЛА
Малков: Рязанская область подверглась атаке беспилотника, проводится проверка
01 мая 2024, 04:35

Фото: istock / Naypong

Беспилотник атаковал территорию Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Павел Малков.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата», — написал Малков.
Он также добавил, что по данном факту производится проверку.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в Воронежской области силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа.

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#беспилотник
#рязанская область
#сво
#всу
#рф
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В Воронежской области сбили беспилотник
Гусев: в Воронежской области силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа
01 мая 2024, 04:13

Фото: istock / yucelyilmaz

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летальный аппарат самолетного типа в Воронежской области. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#бпла
#пво
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Сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске
01 мая 2024, 03:32

Фото: istock / CatEyePerspective

Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» рассказал РИА Новости, как во время боев за Бахмут в ДНР собрал «коллекцию» нашивок иностранных наемников Вооруженных сил Украины.
«Там были и «Кракен», и «Азов»* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча», — рассказал собеседник издания.
Как утверждает «Улуй», среди наемников ВСУ больше всего было поляков.

Напомним, город Бахмут (Артемовск) взяли под контроль штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки российских войск в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что успех РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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Масштабное окружение: На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР
Страна.ua: успех РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР
01 мая 2024, 02:44

Фото: istock / zabelin

После прорыва у Очеретино Вооруженные силы РФ могут создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Об этом пишет украинское информагентство «Страна».
«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. <...> Там россияне <...> могут продвигаться быстро, <....> создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта», — сказано в материале.
Как утверждают авторы статьи, украинским войскам придется немедленно искать резервы для сдерживания прорыва российских сил. Положение ВСУ усугубляется тем, что за Очеретино у них отсутствуют подготовленные окопы и минные поля.
«Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости <…> организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения», — отметили в издании.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россияне
#вооружённые силы рф
#днр
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В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА
01 мая 2024, 02:27

Фото: istock / NatureNow

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в Телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.
Глава региона призвал сохранять спокойствие.

ВСУ практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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