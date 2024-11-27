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Украинский военнопленный Василий Машико, 53-летний заместитель командира взвода штурмовиков, был насильно мобилизован в армию украинскими военкомами, несмотря на третью стадию глухоты, как он рассказал РИА Новости.
Мужчина утверждает, что его остановили на улице, проверили документы и больше не отпустили, доставив в территориальный центр комплектования (ТЦК). Там ему забрали телефон и не дали связаться с родными.
Машико заявил, что медкомиссия изначально не подписала его годность к службе.
В ноябре 2024 года он попал в плен на территории Курской области. Машико отметил, что мобилизация проводилась без учета его физического состояния, что поставило под сомнение эффективность процесса отбора солдат.
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Машико заявил, что медкомиссия изначально не подписала его годность к службе.
«У меня же по слуху болезнь, у меня третья стадия глухоты», — пояснил он.Однако уже на следующий день в документах появилась подпись. После мобилизации он был назначен на должность заместителя командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В ноябре 2024 года он попал в плен на территории Курской области. Машико отметил, что мобилизация проводилась без учета его физического состояния, что поставило под сомнение эффективность процесса отбора солдат.
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Мария Моисеева