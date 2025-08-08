Мобилизация украинского депутата вызвала у него инфаркт

08 августа 2025, 16:52

Мобилизация депутата в Ровно вызвала у него инфаркт

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Ровно группа людей заблокировала автомобиль сотрудников территориального центра комплектования, пытаясь освободить мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича, пишут украинские СМИ.