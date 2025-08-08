Мобилизация украинского депутата вызвала у него инфаркт
В Ровно группа людей заблокировала автомобиль сотрудников территориального центра комплектования, пытаясь освободить мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича, пишут украинские СМИ.
По версии издания, Москвич якобы не явился в учебный центр, из‑за чего его задержали сотрудники военкомата. По дороге к задержанному подъехал и подрезал автомобиль с несколькими «крепкими мужчинами», после чего возникла потасовка. Вскоре приехала скорая — депутата госпитализировали с диагнозом «инфаркт». При этом полиция, присутствовавшая на месте, не вмешивалась.
Ранее, 4 августа, Financial Times отмечала рост сопротивления силовой мобилизации на Украине и учащение случаев применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в итоговом совещании по работе армии за июль заявил, что мобилизация продолжается, поскольку у руководства нет иного выхода, кроме как наращивать боевую подготовку и усиливать беспилотную компоненту войск.
