Толпа разбила машину сотрудников ТЦК на Украине во время нападения
Жители села Соловичи Ковельского района Волынской области Украины напали на сотрудников районного военкомата и разгромили служебный автомобиль, сообщает пресс‑служба военкомата.
По данным ведомства, инцидент произошёл 7 августа во время оповещения военнообязанных. При проверке документов один из местных отказался их показать и попытался убежать. В этот момент другой человек вскочил на капот служебной машины и камнем разбил лобовое стекло, ещё один, по информации военкомата, разбил боковые стёкла металлическим предметом и трижды ударил водителя по руке.
Машину затем заблокировали другими транспортными средствами, около десяти человек окружили автомобиль и в течение нескольких минут наносили по нему удары. По факту нападения возбуждено уголовное дело, по меньшей мере один человек задержан.
С февраля 2022 года в Украине действует (и неоднократно продлевалась) всеобщая мобилизация, и власти предпринимают меры, чтобы затруднить уклонение от призыва. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео случаев силовой мобилизации и конфликтов с военкоматами. При этом, как указывают пользователи и некоторые публикации, из‑за острого дефицита личного состава военкоматы активизируют рейды в общественных местах, а задержания иногда сопровождаются применением силы; призывники порой вступают в противостояние с сотрудниками, пытаясь избежать мобилизации.
