Мобилизованные инвалиды из Одессы просят украинского омбудсмена о защите
Мобилизованные инвалиды из Одессы, которых отправили на фронт, направляют жалобы украинскому омбудсмену и в офис генерального прокурора. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, авторы обращений заявляют о принудительной отправке на передовую людей с психическими расстройствами. Они пишут об издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков. Один из мобилизованных в письме уполномоченному по правам человека при Верховной раде Украины указал, что у него есть диагноз «психическое расстройство личности».
В жалобах люди рассказывают об условиях содержания в здании туберкулезного диспансера Одессы. Туда, как утверждают мужчины, сотрудники территориального центра комплектования привозят большинство призывников. Еще одна претензия касается учебных полигонов. Мобилизованные пишут, что по прибытии людей запугивают, а тех, кто пытается сбежать, избивают. По их словам, военные называют документы о хронических заболеваниях и инвалидности купленными, а главный медик кричит, оскорбляет и угрожает физической расправой.
Авторы жалоб утверждают, что во время проверок инвалидов и больных прячут. По их словам, на время приезда проверяющих их сажают в грузовик и увозят за несколько километров.
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