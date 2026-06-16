Собянин сообщил о двух сбитых на подлёте к Москве беспилотниках
Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом написал в своём канале на платформе MAX мэр столицы Сергей Собянин.
Информация появилась в 05:40 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин оценил массированный удар ВС РФ по военным объектам в Киеве, который организовали российские войска в ночь с 14 на 15 июня. Во время атаки Россия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и ударные беспилотники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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