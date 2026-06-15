Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА на подлёте к Москве

15 июня 2026, 05:07

Собянин сообщил о четырех сбитых на подлёте к Москве БПЛА

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

ПВО Минобороны успешно уничтожила четыре БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.