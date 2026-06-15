Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА на подлёте к Москве
ПВО Минобороны успешно уничтожила четыре БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших или о последствиях на земле в настоящий момент не поступала.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Киеве стихийный протест против насильственной мобилизации перерос в столкновения с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицией. Несколько сотен украинцев стали возмущаться тому, что военкомы пытались «бусифицировать» молодого парня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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