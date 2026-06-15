15 июня 2026, 04:45

РИА Новости: ВСУ расстреляли группу мирных жителей с флагами в Харьковской области

Фото: iStock/IherPhoto

В Харьковской области украинские военные расстреляли гражданских, которые двигались в их сторону с украинскими флагами. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости местный житель, который наблюдал за ужасной сценой.





По словам очевидца, в 2022 году группа людей решила выйти с флагами в сторону, подконтрольную украинским силам. Колонна сформировалась в Купянском районе и направилась по трассе в сторону Харькова. Участники движения шли пешком или ехали на машинах, многие из них держали в руках украинские флаги.





«Они когда шли, впереди был блокпост украинский», — пояснил собеседник агентства.