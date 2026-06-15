В Харьковской области ВСУ расстреляли гражданских с украинскими флагами
РИА Новости: ВСУ расстреляли группу мирных жителей с флагами в Харьковской области
В Харьковской области украинские военные расстреляли гражданских, которые двигались в их сторону с украинскими флагами. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости местный житель, который наблюдал за ужасной сценой.
По словам очевидца, в 2022 году группа людей решила выйти с флагами в сторону, подконтрольную украинским силам. Колонна сформировалась в Купянском районе и направилась по трассе в сторону Харькова. Участники движения шли пешком или ехали на машинах, многие из них держали в руках украинские флаги.
«Они когда шли, впереди был блокпост украинский», — пояснил собеседник агентства.Однако гражданские не смогли добраться до этого места — военнослужащие сразу открыли огонь из пулемётов. В результате расстрела погибли несколько человек, в том числе маленькая девочка. После этого инцидента «украинские патриоты», которые находились в колонне и выжили, изменили свои взгляды и предпочли остаться на территории, подконтрольной России.