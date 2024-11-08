Мобилизованные украинцы прибыли под Харьков для участия в боях

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Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Новосергеевку Харьковской области, расположенной на сватовско-кременском направлении, прибыла группа мобилизованных украинцев. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, в населенный пункт было доставлено до взвода личного состава вооруженных формирований Украины (ВФУ), которые были мобилизованы из числа граждан Украины. Доставка военнослужащих осуществлялась под конвоем.
После прибытия военнослужащим было выдано оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства. По разведданным, мобилизованные будут нести боевое дежурство на передовых позициях юго-западнее Сватова.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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После прибытия военнослужащим было выдано оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства. По разведданным, мобилизованные будут нести боевое дежурство на передовых позициях юго-западнее Сватова.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова