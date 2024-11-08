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В Белгородской области три женщины подписали контракт для вступления в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород». Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что женщины подписали контракты 7 ноября, что подчеркивает растущий интерес к участию в защите родины. Кроме того, еще пять россиянок готовят документы для сдачи в военкомат с целью присоединиться к формированию.
Гладков выразил благодарность всем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту своей страны.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Гладков выразил благодарность всем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту своей страны.
«Мы все гордимся теми, кто сейчас в «Барсе» с оружием в руках защищает нашу страну», — отметил он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова