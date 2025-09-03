В Москве жителю столицы предъявили обвинения в попытке совершения теракта
Второй Западный окружной военный суд Москвы рассматривает дело 60-летнего Андрея Евсеева, который обвиняется в попытке совершения террористического акта и других серьезных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.
Согласно документам, уголовное дело против Евсеева было возбуждено в прошлом году. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая статью 116 («Побои»), часть 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»), часть 1 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия»), а также часть 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
По версии следствия, Евсеев пытался незаконно изготовить взрывные устройства и планировал осуществить террористический акт. В ходе судебного разбирательства гособвинитель запросил для него наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Подсудимый частично признал свою вину, утверждая, что посещал экстремистские сайты и Telegram-каналы из любопытства, а аэросъемку инфраструктуры Южного административного округа Москвы проводил в личных целях. Судебное разбирательство продолжается.
