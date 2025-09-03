В Москве жителю столицы предъявили обвинения в попытке совершения теракта

03 сентября 2025, 08:15

Жителя Москвы Евсеева обвинили в попытке совершения теракта с помощью дронов

Фото: iStock/YakobchukOlena

Второй Западный окружной военный суд Москвы рассматривает дело 60-летнего Андрея Евсеева, который обвиняется в попытке совершения террористического акта и других серьезных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.