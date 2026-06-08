В СИЗО на Украине сотрудника ТЦК заставили носить в зубах тапки
В Одессе в СИЗО произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), который подвергся унижениям со стороны сокамерников. Об этом пишут украинские СМИ.
На видеокадрах неизвестный голос командует мужчиной. Он обращается к нему как к собаке, и заставляет принести тапок зубами.
В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины подтвердили факт происшествия и заявили о начале служебной проверки. Руководство СИЗО отстранили на время разбирательства, а в учреждение направили бригаду руководящего состава для проверки возможных нарушений прав человека. В ведомстве не уточнили личность пострадавшего.
Как отмечают обозреватели со ссылкой на источник в пенитенциарной системе, подобные случаи унижения сотрудников ТЦК происходят регулярно. Все из-за негативного отношения к ним со стороны других заключенных.
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