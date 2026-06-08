В СИЗО на Украине сотрудника ТЦК заставили носить в зубах тапки

08 июня 2026, 22:39

В СИЗО Одессы работника ТЦК заставили носить в зубах тапки по команде

Фото: istockphoto/Rawf8

В Одессе в СИЗО произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), который подвергся унижениям со стороны сокамерников. Об этом пишут украинские СМИ.