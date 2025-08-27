Киевляне планируют ночевать в метро из-за угрозы атаки дронов
Жители Киева были вынуждены готовиться к ночевке в метро из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, над городом был зафиксирован дрон, сообщает украинское издание «Страна.ua».
На опубликованных кадрах видны разложенные на полу матрасы, на которых расположились жители города. По информации местных пабликов, над украинской столицей зафиксирован как минимум один дрон.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны после фиксации БПЛА над украинской столицей.
Ранее Вооруженные силы России атаковали энергообъект под Полтавой, где были повреждены административное здание, транспорт и оборудование. Кроме того, на территории вспыхнули пожары.
