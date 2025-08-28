28 августа 2025, 00:49

Фото: Istock/Dragos Condrea

Российские военные обнаружили большое количество брошенного американского стрелкового оружия, включая винтовки M-16, и средств тактической медицины производства НАТО на оставленных ВСУ позициях в зоне специальной военной операции.





Десантник группировки войск «Днепр» с позывным Зёма рассказал РИА Новости, что штурмовая группа нашла на захваченных позициях украинских войск автоматы, боеприпасы и медицинские принадлежности американского производства.



«Из трофеев обнаруживаем натовское оружие: автоматы и боеприпасы. Как M-16 выглядят. И у них медицина натовского производства».