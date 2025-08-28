На оставленных ВСУ позициях обнаружили американское оружие и медицину
Российские военные обнаружили большое количество брошенного американского стрелкового оружия, включая винтовки M-16, и средств тактической медицины производства НАТО на оставленных ВСУ позициях в зоне специальной военной операции.
Десантник группировки войск «Днепр» с позывным Зёма рассказал РИА Новости, что штурмовая группа нашла на захваченных позициях украинских войск автоматы, боеприпасы и медицинские принадлежности американского производства.
«Из трофеев обнаруживаем натовское оружие: автоматы и боеприпасы. Как M-16 выглядят. И у них медицина натовского производства».
Опорный пункт ВСУ был взят под контроль без потерь со стороны российских войск, при этом в ходе боя было ликвидировано семь украинских военнослужащих. По данным силовых структур, ВСУ почти полностью утратили контроль над населённым пунктом Юнаковка, где произошёл бой.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что переданные Украине от стран НАТО беспилотники оказались бесполезны на фронте из-за устаревших технологий. Украинские офицеры отмечают, что Россия производит дроны в большем количестве и с лучшими характеристиками.