Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

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Мобилизованный из Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Белица выжил после того, как украинские войска выстрелили ему в голову и подвергли пыткам, передает РИА Новости.
Он рассказал, что был мобилизован в феврале 2022 года и взят в плен в январе 2023 года.
Военнослужащий сообщил, что пуля прошла нывылет, и он выжил. Затем боец попытался найти сослуживцев, но заметил украинских военных, которые перепутали Белицу со своим. Ему была оказана медицинская помощь, однако врачи обнаружили у него российский опознавательный знак.
После этого бойца допросили и подвергли пыткам. Во время пыток заключенный потерял сознание, но его «откачивали» водой.
Ранее военнослужащий заградительного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матлай сообщил, что убивал своих мобилизованных сослуживцев и стрелял в них из окон многоэтажек за отказ воевать. Он призвал своих сослуживцев сдаться.
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«Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову», – сказал Белица.
Военнослужащий сообщил, что пуля прошла нывылет, и он выжил. Затем боец попытался найти сослуживцев, но заметил украинских военных, которые перепутали Белицу со своим. Ему была оказана медицинская помощь, однако врачи обнаружили у него российский опознавательный знак.
После этого бойца допросили и подвергли пыткам. Во время пыток заключенный потерял сознание, но его «откачивали» водой.
«Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали. Я помню, он мне говорил: "Друг, ты так уже не уйдешь". А я уже его просил: «Застрелите, что издеваться», – рассказал Белица.
Ранее военнослужащий заградительного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матлай сообщил, что убивал своих мобилизованных сослуживцев и стрелял в них из окон многоэтажек за отказ воевать. Он призвал своих сослуживцев сдаться.
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Александр Климов