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Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

26 мая 2024, 06:07
Фото: iStock/nito100

Фото: iStock/nito100

Мобилизованный из Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Белица выжил после того, как украинские войска выстрелили ему в голову и подвергли пыткам, передает РИА Новости.
Он рассказал, что был мобилизован в феврале 2022 года и взят в плен в январе 2023 года.

«Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову», – сказал Белица.



Военнослужащий сообщил, что пуля прошла нывылет, и он выжил. Затем боец попытался найти сослуживцев, но заметил украинских военных, которые перепутали Белицу со своим. Ему была оказана медицинская помощь, однако врачи обнаружили у него российский опознавательный знак.

После этого бойца допросили и подвергли пыткам. Во время пыток заключенный потерял сознание, но его «откачивали» водой.

«Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали. Я помню, он мне говорил: "Друг, ты так уже не уйдешь". А я уже его просил: «Застрелите, что издеваться», – рассказал Белица.

Ранее военнослужащий заградительного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матлай сообщил, что убивал своих мобилизованных сослуживцев и стрелял в них из окон многоэтажек за отказ воевать. Он призвал своих сослуживцев сдаться.

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Расчеты «Града» поразили уничтожили ударили по складам с боеприпсами и живую силу ВСУ
МО: расчеты «Града» поразили склады и живую силу ВСУ на донецком направлении
26 мая 2024, 06:39

Фото: iStock/aapsky

Расчеты «Града» нанесли удары по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и личному составу противника на донецком направлении, заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что удар был организован артиллеристами 1-го армейского корпуса.

Ранее российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области из-под ударов украинской армии и оказали им медицинскую помощь. Известно, что во время отступления из города украинские войска атаковали жилые дома с помощью артиллерии и дронов-камикадзе.

Кроме того, за это время российская армия расширила зону за Работино.

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В ВСУ раскрыли недостатки мобилизации
26 мая 2024, 06:15

Фото: iStock/Olena_Z

Украинцы недостаточно осведомлены о процессе мобилизации, об этом американскому телеканалу CNN сообщили украинские военные.
По словам Ярослава Галаса из 128 -й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ, мобилизация «пугает людей», потому что они не знают, что происходит в боевых бригадах. Собеседник телеканала добавил, что многие украинцы обеспокоены тем, что вскоре после призыва они сразу отправятся на фронт. Однако Галлас подчеркнул, что это неправда.

Кроме того, командующий украинской армией на условиях анонимности заявил, что некоторые военнослужащие не прошли достаточной специальной подготовки, «чтобы сделать из них настоящих специалистов». В то же время Галас выразил мнение, что мобилизация необходима на фоне продолжающихся боевых действий.

Ранее стало известно, что украинцы нашли новый способ избежать мобилизации – они сбегают в Молдавию через транзитную зону на трассе Одесса-Рени.

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#всу
#украина
#мобилизация
#одесса
#молдавия
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Российские бойцы спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов
Минобороны РФ: российские бойцы эвакуировали мирных жителей Волчанска
26 мая 2024, 05:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области из-под ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны.
По данным ведомства, во время отступления из города украинские солдаты обстреливают дома дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что российские военные наступают на Волчанск со всех сторон.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Хмельницкой области прозвучали взрывы
26 мая 2024, 05:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Предполагается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате город обесточили.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, по всей Украине, в том числе и в Киеве, звучит воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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Попавшие в плен украинские военные призвали солдат ВСУ к сдаче
26 мая 2024, 04:07

Фото: iStock/Sinenkiy

Два украинских военнослужащих, захваченных российскими бойцами в плен, потребовали от военнослужащих украинской армии сдаться, передают «Известия».
«Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», – сказал один из пленных.

Второй заключенный рассказал, что в детстве он 8 лет ходил в школу в России и не жалел об этом. По его словам, он также служил и работал в Москве.

«Ребята, не воюйте, это ни к чему доброму не приведет», – поведал он.

По данным «Известий», украинские военнослужащие попали в плен на запорожском направлении. Это произошло после того, как бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии при поддержке мотострелков подразделения «Сатурн» взяли штурмом одну из позиций ВСУ.

Ранее сообщалось, что за неделю на линии фронта в плен сдались 67 солдат украинской стороны.

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#украина
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Украинцы придумали новый способ уклонения от мобилизации
26 мая 2024, 03:53

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинцы нашли новый способ избежать мобилизации – они покидают страну через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка», – объяснил он.

Подпольщик добавил, что бывшие жители Украины приобретали дешевые машины для последующего побега. Сейчас украинцы пользуются грузовиками, отметил собеседник агентства.

Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный пожаловался на острую нехватку кадров из-за мобилизации. Он заявил, что, несмотря на предложение военной брони, большинство украинских компаний не смогли найти рабочих.

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Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины
В Киеве и 14 регионах Украины объявили режим воздушной тревоги
26 мая 2024, 03:22

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины, сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Сигнал тревоги также звучит в Киеве. Он был включен в 02:47 по московскому времени, а спустя минуту объявлен в Черниговской и Сумской областях.

Также тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В субботу, 25 мая, в украинском Харькове дважды раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что первый взрыв произошел в 11 часов по московскому времени в пригороде. По его словам, удар был нанесен с помощью двух управляемых авиабомб.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#киев
#харьковская область
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Российская армия расширила зону контроля за Работино
26 мая 2024, 02:44

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Армия ВС РФ расширила зону контроля за Работино. Об этом сообщил глава запорожского народного движения Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника», – заявил он.

Ранее Рогов сообщил об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на нескольких направлениях. По его словам, украинская армия уже была вытеснена из Работино, из сел Урожайное и Старомайорское.

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#всу
#украина
#работино
#вс рф
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
25 мая 2024, 22:50

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что тревога была объявлена в 21:57 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Белгороде была включена сирена ракетной опасности. На фоне её работы в течение пяти минут прогремело сразу 20 взрывов. Украинские войска за минувшие сутки несколько раз обстреляли регион, погибли несколько человек.

Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура ранее сообщал, что открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал позволит обеспечить большим количеством воды крымские фермерские хозяйства. При этом такой шаг снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище.

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#севастополь
#воздушная тревога
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#всу
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