Российские бойцы спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов

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Российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области из-под ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны.
По данным ведомства, во время отступления из города украинские солдаты обстреливают дома дронами-камикадзе.
Ранее сообщалось, что российские военные наступают на Волчанск со всех сторон.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские военные наступают на Волчанск со всех сторон.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов