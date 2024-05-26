Украины придумали новый способ уклонения от мобилизации

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Украинцы нашли новый способ избежать мобилизации – они покидают страну через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка», – объяснил он.
Подпольщик добавил, что бывшие жители Украины приобретали дешевые машины для последующего побега. Сейчас украинцы пользуются грузовиками, отметил собеседник агентства.
Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный пожаловался на острую нехватку кадров из-за мобилизации. Он заявил, что, несмотря на предложение военной брони, большинство украинских компаний не смогли найти рабочих.
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Александр Климов