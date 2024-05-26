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Украины придумали новый способ уклонения от мобилизации

26 мая 2024, 03:53
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинцы нашли новый способ избежать мобилизации – они покидают страну через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка», – объяснил он.

Подпольщик добавил, что бывшие жители Украины приобретали дешевые машины для последующего побега. Сейчас украинцы пользуются грузовиками, отметил собеседник агентства.



Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный пожаловался на острую нехватку кадров из-за мобилизации. Он заявил, что, несмотря на предложение военной брони, большинство украинских компаний не смогли найти рабочих.

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Попавшие в плен украинские военные призвали солдат ВСУ к сдаче
26 мая 2024, 04:07

Фото: iStock/Sinenkiy

Два украинских военнослужащих, захваченных российскими бойцами в плен, потребовали от военнослужащих украинской армии сдаться, передают «Известия».
«Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», – сказал один из пленных.

Второй заключенный рассказал, что в детстве он 8 лет ходил в школу в России и не жалел об этом. По его словам, он также служил и работал в Москве.

«Ребята, не воюйте, это ни к чему доброму не приведет», – поведал он.

По данным «Известий», украинские военнослужащие попали в плен на запорожском направлении. Это произошло после того, как бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии при поддержке мотострелков подразделения «Сатурн» взяли штурмом одну из позиций ВСУ.

Ранее сообщалось, что за неделю на линии фронта в плен сдались 67 солдат украинской стороны.

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#россия
#украина
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Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины
В Киеве и 14 регионах Украины объявили режим воздушной тревоги
26 мая 2024, 03:22

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины, сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Сигнал тревоги также звучит в Киеве. Он был включен в 02:47 по московскому времени, а спустя минуту объявлен в Черниговской и Сумской областях.

Также тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В субботу, 25 мая, в украинском Харькове дважды раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что первый взрыв произошел в 11 часов по московскому времени в пригороде. По его словам, удар был нанесен с помощью двух управляемых авиабомб.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#харьковская область
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#украина
#взрывы
#мэр
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Российская армия расширила зону контроля за Работино
26 мая 2024, 02:44

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Армия ВС РФ расширила зону контроля за Работино. Об этом сообщил глава запорожского народного движения Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника», – заявил он.

Ранее Рогов сообщил об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на нескольких направлениях. По его словам, украинская армия уже была вытеснена из Работино, из сел Урожайное и Старомайорское.

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#запорожская область
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#работино
#вс рф
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
25 мая 2024, 22:50

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что тревога была объявлена в 21:57 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Белгороде была включена сирена ракетной опасности. На фоне её работы в течение пяти минут прогремело сразу 20 взрывов. Украинские войска за минувшие сутки несколько раз обстреляли регион, погибли несколько человек.

Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура ранее сообщал, что открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал позволит обеспечить большим количеством воды крымские фермерские хозяйства. При этом такой шаг снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище.

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#севастополь
#воздушная тревога
#опасность
#всу
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В Белгороде за 5 минут прогремели 20 взрывов
В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов
25 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Standart

Как минимум 20 взрывов прогремело в Белгороде на фоне работающего сигнала ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 22:09 по московскому времени.

Во время работы сирены была слышна серия взрывов. За пять минут погремело не менее 20 ударов.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что дежурные средства ПВО в Белгородской области сбили 15 украинских ракет, запущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Попытка террористической атаки на территории России была пресечена в районе 19:00 по московскому времени.

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#белгородская область
#обстрел
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#ракетная опасность
#всу
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Выросло число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области
Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области достигло трёх
25 мая 2024, 22:15

Фото: iStock/Motortion

Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Белгородской области достигло трёх человек. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Снаряд ВСУ совершил прямое попадание во двор частного жилого дома в посёлке Дубовое, в результате чего погибла мирная жительница. В момент прилёта она находилась в теплице и скончалась от травм, несовместимых с жизнью, до прибытия бригады скорой помощи.

Также при обстреле ВСУ населённых пунктов Дубовое и Таврово получили ранения четыре человека. Они были госпитализированы в медучреждения.

До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в субботу вечером сбили 15 снарядов реактивной систему залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью.

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#всу
#обстрел
#белгородская область
#погибший
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ПВО сбила 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
25 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили 15 снарядов украинской РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что в субботу в районе 19:00 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку по российским объектам с помощь ракет реактивной системы залпового огня Vampire.

В результате средствами ПВО было сбито 15 снарядов над Белгородской областью.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские десантники с помощью FPV-дрона сбили ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга», направлявшийся в сторону позиций ВС РФ для сброса мин. В результате дрон упал, не причинив вреда российским позициям.

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ВС РФ уничтожили склад ВСУ в помещении торгового центра в Харькове
#пво
#снаряд
#вс рф
#всу
#белгородская область
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ВС РФ уничтожили склад ВСУ в помещении торгового центра в Харькове
25 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

Российские войска уничтожили склад ВСУ, расположенный в помещении торгового центра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
Отмечается, что украинские военные использовали склад торгового центра «Эпицентр» для хранения вооружения. По объекту ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате чего хранилище было полностью уничтожено.

Ранее «Радио 1» публиковало кадры последствий ракетного удара ВС РФ по торговому центру в Харькове. На них виден пожар и густой дым, поднимающийся от здания. Подробнее читайте здесь.

Также ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что жители освобождённых населённых пунктов региона в скором времени начнут получать российские документы.

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#всу
#вс рф
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Ребёнок пострадал при ударе ВСУ по легковому автомобилю под Белгородом
25 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/MukundaDe

ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал девятилетний ребёнок. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки сразу несколько населённых пунктов области подверглись атаке украинских войск, произведённых с помощью дронов-камикадзе.

На трассе между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района ВСУ атаковали движущийся автомобиль, прогремел взрыв. В результате пострадала девятилетняя девочка, которая получила осколочное ранение левой голени. Ребёнка экстренно доставили в больницу. Автомобиль полностью сгорел.

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#всу
#обстрел
#автомобиль
#белгородская область
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