Мобилизованный киевлянин выпрыгнул из окна больницы при попытке избежать ВВК
Житель Киева выпрыгнул из окна больницы, чтобы не проходить военно-врачебную комиссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Инцидент произошёл в медицинском учреждении Оболонского района столицы Украины. Мужчина, которого насильно мобилизовали, пытался избежать официального освидетельствования. При падении он повредил ноги и оказался на крыше пристройки. Позже киевлянина задержали сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти постоянно усиливают меры по призыву мужчин. В соцсетях регулярно появляются видео силовых задержаний и конфликтов с военкомами — из-за нехватки личного состава сотрудники ТЦК проводят рейды даже в общественных местах, а украинцы призывного возраста стараются любыми способами избежать службы, иногда рискуя жизнью. В ряде случаев неравнодушные граждане пытаются отбить задержанных мужчин и парней у военкомов.
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