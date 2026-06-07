Мобилизованный киевлянин выпрыгнул из окна больницы при попытке избежать ВВК

07 июня 2026, 07:01

В Киеве мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна больницы при попытке избежать ВВК

Фото: iStock/brizmaker

Житель Киева выпрыгнул из окна больницы, чтобы не проходить военно-врачебную комиссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.