Число пострадавших после стрельбы в американском штате Огайо достигло 12 человек
Число пострадавших при стрельбе в американском штате Огайо достигло 12 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы местного отделения полиции Джозефа Хеффернана.
Масштабный инцидент произошёл вчера около 17:30 по местному времени (00:30 7 июня мск) недалеко от места проведения фестиваля Old West End в городе Толидо. Прибывшие полицейские обнаружили множество людей с огнестрельными ранениями. Их госпитализировали.
К настоящему моменту установлено, что общее количество пострадавших достигло 12. Двое из них находятся в критическом состоянии. По словам Хеффернана, массовая стрельба случилась из-за двух человек. Они, предположительно, вели огонь друг по другу. Правоохранители продолжают поиски виновных в случившемся.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США военные приняли воздушный шар бойскаутов за НЛО и сбили его ракетой стоимостью 500 тысяч долларов. «Опасный объект» оказался частью исследовательского проекта, и даже успел облететь планету несколько раз перед тем, как его уничтожили американцы.
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