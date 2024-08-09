Мобилизованный, но стал контрактником: как экипаж танка подписал контракт с МО РФ

Фото: Минобороны РФ
Мобилизованные танкисты 139-го мотострелкового батальона 29-й армии подписали контракты с Минобороны РФ и рассказали о плюсах службы в армии России.
Мобилизованные танкисты прошли соответствующее обучение в Санкт-Петербурге и в январе 2023 года прибыли в зону СВО для выполнения боевых задач. Они уничтожают живую силу и боевую технику ВСУ. Теперь же все члены экипажа танка 139-го мотострелкового батальона подписали контракты с Минобороны РФ.
Он рассказал, что заработанные на СВО деньги потратит на высшее образование для дочери. Напомним, что государство заботится не только об участниках спецоперации, но и об их членах семьи. Дети бойцов СВО могут пойти учиться на бюджет в лучшие ВУЗы России по соответствующим квотам. Также для детей раненых и погибших предполагается поступление без экзаменов.
При этом труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, ежемесячно боец получает не менее 210 тысяч. Также предоставляются и стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год и выплаты за получение наград.
Государство предоставляет для бойцов СВО и их семей льготную ипотеку. Таким образом, они могут приобрести достойное жилье. Военные имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.
Бойцы СВО являются настоящими патриотами своей страны. Они осознанно выбрали свой путь и встали на защиту родины в тяжелое для страны время. Они защищают интересы России не на словах, а на деле.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
Читайте также:
Где мы встанем — там Россия: Страна защищает семьи бойцов СВО, пока те защищают родину
От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой
Защита Родины – дело семейное: В зоне СВО одним из танков управляет российская семья
«Семья получает льготы на ЖКХ. Супруга у меня – жена военнослужащего, и отношение к ней уже совсем другое», — рассказал командир танка с позывным «Двадцать четвертый».
Он рассказал, что заработанные на СВО деньги потратит на высшее образование для дочери. Напомним, что государство заботится не только об участниках спецоперации, но и об их членах семьи. Дети бойцов СВО могут пойти учиться на бюджет в лучшие ВУЗы России по соответствующим квотам. Также для детей раненых и погибших предполагается поступление без экзаменов.
При этом труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, ежемесячно боец получает не менее 210 тысяч. Также предоставляются и стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год и выплаты за получение наград.
«Все выплачивается вовремя. Есть своя мечта – купить дом. Уже есть определенная сумма, осталось добавить немножко, и можно покупать», — рассказал оператор-наводчик танка с позывным «Пекарь».
Государство предоставляет для бойцов СВО и их семей льготную ипотеку. Таким образом, они могут приобрести достойное жилье. Военные имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.
Бойцы СВО являются настоящими патриотами своей страны. Они осознанно выбрали свой путь и встали на защиту родины в тяжелое для страны время. Они защищают интересы России не на словах, а на деле.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
Читайте также:
Где мы встанем — там Россия: Страна защищает семьи бойцов СВО, пока те защищают родину
От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой
Защита Родины – дело семейное: В зоне СВО одним из танков управляет российская семья
Элина Позднякова