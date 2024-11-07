Песков напомнил о заявлении Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Россия помнит, что Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это (завершит конфликт - редю) за ночь», — отметил Песков.
Песков добавил, что Россия помнит слова Трампа о намерении предложить что-то для решения украинского конфликта еще до инаугурации.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что, если вновь избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит военные конфликты, как обещал, его следует выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии.
Комментируя победу Трампа на выборах, он напомнил, что во время избирательной кампании тот обещал остановить мировые военные конфликты, в том числе на Украине.
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