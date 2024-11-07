В США сделали заявление об СВО

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Армия Украины может развалиться в боях еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в январе. Такое предположение YouTube-каналу Deep Dive высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.
«Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. <…> Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе», — прокомментировал эксперт.Он добавил, что шаги киевского режима привели к потерям живой силы и территорий, а попытки США повлиять на ход событий являются тщетными.
«В октябре российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть это трудно представить, что это произошло всего за один месяц и что такие темпы продолжаются», — заключил Дэвис.Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, через сколько у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут их поставлять.
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Никита Кротов