Мобилизованный россиянин Тукачев рассказал об отнимающей силы слякоти на СВО

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Мобилизованный Алексей Тукачев рассказал, что быт военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) достаточно прост, но включает в себя свои особенности. В интервью с «Лентой.ру» он рассказал о различных аспектах жизни бойцов в этой зоне.
«Спят парни по очереди, за исключением самых «горячих» моментов. В такие моменты спать ни у кого не получится», — поделился он.
Сейчас, по его словам, наступает самое неприятное время года. Он отметил, что слякоть и грязь отнимают большое количество физических и моральных сил. Военный пояснил, что солдаты начали запасаться термобельем, носками и сапогами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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