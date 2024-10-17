ВСУ пытаются выходить из Селидова малыми группами

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Украинские военные предпринимают попытки выходить из Селидова в ДНР малыми группами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Средства объективного контроля фиксируют попытки противника выйти малыми группами из Селидова», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это не является массовым явлением, однако такие случаи происходят довольно часто и с каждым днем становятся все более распространенными.
Помимо этого, он отметил, что оперативная обстановка для противника вокруг города ухудшается. Собеседник добавил, что украинские военные скоро будут принимать непростое решение.
«Это либо максимальная утилизация личного состава в самом Селидове, по аналогии с Угледаром, либо они будут пытаться вывести свою группировку», — добавили в силовых структурах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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