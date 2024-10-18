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Пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что военкомов низшего звена отправляют на фронт. Об этом информирует РИА Новости.
«Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают», — поделился он.
По словам Тагеева, он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции в 2022 году до третьего сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ о ротации и должен был сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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