Мобилизованный украинец покончил с собой в военкомате Полтавской области

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Мобилизованный на Украине мужчина покончил с собой в одном из военкоматов Полтавской области, сообщает региональный ТЦК (украинское название военкоматов — прим.ред.) в соцсетях. Согласно заявлению ведомства, украинец якобы был уклонистом и не хотел проходить военно-врачебную комиссию.
«В одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных 21 октября было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было», — указано в сообщении.Полтавский военкомат утверждает, что мужчину поймали сотрудники полиции, так как он находился в розыске как уклонист, а после привезли в пункт сбора.
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