Мобилизованный украинец умер от эпилепсии прямо в распределительном центре

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Мобилизованный в ВСУ украинец умер в Киеве во время приступа эпилепсии несмотря на то, что из-за заболевания его должны были признать непригодным. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Мужчине пытались сделать непрямой массаж сердца, но он все равно скончался, указано в материале.
По информации издания, все произошло в распределительном центре, куда отправляют всех мобилизованных перед отправкой на фронт. Судя по прикрепленному к публикации видео, украинца пытались реанимировать прямо в жилом блоке распредцентра.
Согласно действующим на Украине правилам мобилизации, люди, больные эпилепсией, считаются непризывной категорией только при наличии частых приступов или при ярких психических расстройствах.
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