«Мобилизуют всех»: В ВСУ раскрыли планы по призыву

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Мобилизованы будут все украинские мужчины. Такое заявление сделал замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир», его слова передает украинское издание «Страна».
«У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все», — заявил он.
Он также отметил, что сотрудники ТЦК набирают всех подряд, чтобы выполнить поставленные планы. Из-за этого из 140 новобранцев 60 являются непригодными к службе в армии. По словам мобилизованных, в ТЦК им прямо говорят, что нужно выполнить план, а там их освободят.
При этом «Явир» видит основную проблему не в ТЦК, а в медиках, которые выдают липовые справки за взятки.
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Элина Позднякова