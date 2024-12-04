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Украинский пленный Сергей Огинский сообщил, что его мобилизовали в Тернополе, несмотря на судимости и учет в психоневрологическом диспансере.
По его словам в диалоге с РИА Новости, медкомиссия проигнорировала указанные обстоятельства, и мужчину отправили на полигон для подготовки. Сергей утверждает, что сообщил о своих проблемах со здоровьем, включая склонность к суициду, но на это не обратили внимания.
Мобилизация произошла 18 мая после изменений в законодательстве Украины, разрешающих призыв лиц с судимостями. Огинский рассказал, что его остановили на улице и принудительно доставили в ТЦК. После первичной медкомиссии и проверки на полигоне он остался на службе, несмотря на свои заявления о психических заболеваниях.
Ранее «Радио 1» передавало, что артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ.
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«Я им говорил ... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: «Да, да, мы разберемся»... Так никто ж не разбирается», — рассказал пленный.
Мобилизация произошла 18 мая после изменений в законодательстве Украины, разрешающих призыв лиц с судимостями. Огинский рассказал, что его остановили на улице и принудительно доставили в ТЦК. После первичной медкомиссии и проверки на полигоне он остался на службе, несмотря на свои заявления о психических заболеваниях.
Ранее «Радио 1» передавало, что артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ.
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Мария Моисеева