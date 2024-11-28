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Мобилизованные украинцы похожи на загнанных в угол крыс, пишет издание The Telegraph, ссылаясь на одного из украинских военкомов.
«Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой», — описал собеседник свои обязанности.Сотрудники военкоматов, заключил военный, охватывают как можно больше мест, чтобы найти потенциальных мобилизованных. Учитываются ночные клубы, рестораны и кафе.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Людей отлавливают на улицах, хватают прямо во время работы. Недавно в Киеве произошел вопиющий инцидент, когда военком открыл огонь по убегающему от него мужчине. Случай получил огласку в том числе западных журналистов.
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