Моди рассказали о результатах работы «коалиции желающих»

Президент Макрон рассказал Моди о результатах работы «коалиции желающих»
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 сентября обсудил с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди итоги работы «коалиции желающих» после прошедшего в Париже саммита.
Ранее Макрон сообщил о готовности 26 европейских государств принять участие в обеспечении безопасности Украины. В дискуссиях, по его словам, участвовали представители 35 стран.
«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с (Владимиром) Зеленским и нашими партнерами из «коалиции желающих» в четверг в Париже», — написал французский лидер в соцсетях.
5 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение военнослужащих из других стран не решит конфликт на Украине. По его словам, Россия рассматривает присутствие иностранного военного контингента как угрозу и будет предпринимать необходимые меры для собственной безопасности.