Моди рассказали о результатах работы «коалиции желающих»

06 сентября 2025, 20:58

Президент Макрон рассказал Моди о результатах работы «коалиции желающих»

Фото: istockphoto/SimonLukas

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 сентября обсудил с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди итоги работы «коалиции желающих» после прошедшего в Париже саммита.





Ранее Макрон сообщил о готовности 26 европейских государств принять участие в обеспечении безопасности Украины. В дискуссиях, по его словам, участвовали представители 35 стран.





«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с (Владимиром) Зеленским и нашими партнерами из «коалиции желающих» в четверг в Париже», — написал французский лидер в соцсетях.