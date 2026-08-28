«Мог что-то привезти»: эксперт раскрыл возможную цель приезда главы ЦРУ в Москву
Военэксперт Дандыкин: Глава ЦРУ мог что-то привезти в Москву
Директор Центрального разведуправления США Джон Рэтклифф мог что-то привезти в Москву. Так считает военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин.
Напомним, Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Российская и американская стороны не стали публично раскрывать цели его визита. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что были встречи и переговоры с представителями российских спецслужб, пишут argumenti.ru.
«Встречи с президентом не было», — приводит издание слова представителя Кремля.
Тем временем Дандыкин уточнил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что глава ЦРУ в Москве встречался с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Они могли говорить по вопросам специфики спецслужб и согласовать какие-то общие усилия. Тем не менее на повестке, скорее всего, стояли более важные темы. Эксперт также не исключил, что Рэтклифф мог что-то привезти в Москву.
Так, по его словам, США беспокоят вопросы, связанные с Ираном и Южной Кореей, потеря союзников в регионе Персидского залива, а также серьезные экономические связи Ирана и Китая.
«Вашингтон также волнует продвижение российской армии на Донбассе. Чтобы там ни говорили, но США по-прежнему главные в натовской упряжке. Таким образом, тем для обсуждения могло быть много», — заключил Дандыкин.