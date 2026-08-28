28 августа 2026, 17:06

Военэксперт Дандыкин: Глава ЦРУ мог что-то привезти в Москву

Фото: iStock/vitacopS

Директор Центрального разведуправления США Джон Рэтклифф мог что-то привезти в Москву. Так считает военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин.





Напомним, Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Российская и американская стороны не стали публично раскрывать цели его визита. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что были встречи и переговоры с представителями российских спецслужб, пишут argumenti.ru.





«Встречи с президентом не было», — приводит издание слова представителя Кремля.

«Вашингтон также волнует продвижение российской армии на Донбассе. Чтобы там ни говорили, но США по-прежнему главные в натовской упряжке. Таким образом, тем для обсуждения могло быть много», — заключил Дандыкин.