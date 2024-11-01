«Найден, жив и здоров»: пропавшего под Курском депутата-контрактника Локотченко нашли

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Депутат башкирского парламента Алексей Локотченко, который числился пропавшим в Курской области при выполнении задания, нашелся, он жив и здоров. Об этом сообщил председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев.
«Поступили обнадеживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — приводит пресс-служба слова Толкачёва.
Локотченко участвует в СВО с начала 2024 года. Дважды был ранен, однако возвращался в строй сразу после восстановления.
Ранее сообщалось, что в Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. В составе штурмовой бригады Локотченко отправился в село Борки Суджанского района в Курской области. Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу Алексея Локотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.
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