Пленный ВСУ раскрыл детали сдачи в плен через мессенджер

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Плененный под Харьковом военнослужащий ВСУ Александр назвал адом дни своей службы на этом направлении и поделился подробностями, как бойцы ВС РФ убедили его сдаться. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, на позициях он вместе с товарищем провел девять дней.
«На позициях мы провели где-то дней девять. Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — пояснил военнопленный.Александр отметил, что на девятый день российский дрон сбросил им листовку с адресом телеграм-бота @FREE_SOLDIER2022, где их ждала подробная инструкция, как сдаться в плен.
«БЛА-шка еще прилетела, разбросала бумажки те, в них был адрес телеграм-бота для связи с русскими военнослужащими. У нас был телефон такой сенсорный, с интернетом, и мы через того бота написали русским солдатам. Они все нам рассказали, в какой день, в какое время мы должны были выходить с позиций и идти сдаваться в плен русским», — рассказал он.Пленный обратил внимание, что при сдаче в плен украинский БПЛА сбросил на его группу две гранаты. Сейчас Александру ничего не угрожает, он находится в России, ему оказали необходимую медицинскую помощь, выдали теплые вещи, обеспечили пропитанием.
Ранее Александр рассказывал, как сильно он удивился условиям содержания и доброму отношению в российском плену. По его словам, на Украине их убеждали, что в плену якобы будут ждать издевательства, пытки и изнасилования, что по итогу оказалось ложью.
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