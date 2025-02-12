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Российские войска активно продвигаются на ключевых направлениях, таких как Покровское, Угледарское и Харьковское, уничтожая укрепления и технику противника. Вооруженные силы Украины применяют дроны для контрбатарейной борьбы, однако испытывают значительные потери от российской артиллерии и авиации. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области в районе Свердликово российские силы практически завершили зачистку населенного пункта. По имеющимся данным, большая часть территории села находится под контролем ВС РФ, и бойцы продолжают выбивать остатки украинских подразделений. Однако существует вероятность, что ВСУ могут попытаться контратаковать для восстановления утраченных позиций.
Севернее этого района продолжаются ожесточенные столкновения в Погребках. В Старой Сорочине украинские войска провели контратаку и смогли несколько потеснить передовые позиции российских военных, но ситуация остается под контролем ВС РФ. Также российские подразделения успешно отразили контратаку ВСУ в районе Русского Поречного. В Черкасской Конопельке завершается зачистка после недавнего штурма ВСУ. Бойцы ВС РФ ликвидируют разрозненные группы противника, скрывающиеся в лесных массивах и урочищах между Махновкой и Черкасской Конопелькой.
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На южном участке фронта российские штурмовые отряды ведут бои в окрестностях Куриловки, стремясь продвинуться в сторону Суджи. Поддержка артиллерии и ударных беспилотников способствует продвижению ВС РФ, подавляя украинское сопротивление.
Херсонское направление
Российские войска продолжают уничтожать укрепления противника, особенно в районах Антоновки и Приднепровского. Вооруженные силы Украины усилили использование беспилотников, но продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.
Запорожское направление
На этом участке фронта проходят позиционные бои, особенно в районах Каменского и Новоданиловки. Российская авиация нанесла ракетный удар по объекту радиолокационной разведки в селе Овчарное, находящемся в 50 километрах от линии соприкосновения. В Торецке российские силы проводят зачистку пригородов и перегруппировку перед дальнейшими наступательными действиями.
Часовоярское направление
В городе продолжаются ожесточенные бои за каждый квартал. Вооруженные силы Украины удерживают несколько многоэтажных зданий в центре и ряд позиций на юге, однако российские силы методично продвигаются вперед, выбивая противника из его укреплений.
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Харьковское направление
Обстановка в этом районе становится все более напряженной. В районе Липцев российская артиллерия нанесла удары по резервам ВСУ, которые находились в процессе переброски. В Волчанске противник сосредоточил значительные резервы, но российские штурмовые отряды продвинулись на восток города, выбивая украинские силы из нескольких опорных пунктов. Артиллерия и авиация продолжают наносить удары, нанося противнику серьезные потери.
Угледарское направление
Российские вооруженные силы активно наступают на Угледарском направлении, постепенно расширяя свои контролируемые территории и уничтожая живую силу и технику противника. По последним данным, за последние несколько дней операторы беспилотных летательных аппаратов успешно ликвидировали до 20 артиллерийских установок и столько же единиц бронетехники ВСУ, значительно ослабляя их оборону.
Наиболее интенсивные бои происходят в районе Великой Новоселки, где российские подразделения продвигаются на запад и северо-запад, закрепляя свои позиции. Одновременно продолжаются бои за Дачное, где последние очаги сопротивления украинских войск подавляются на западных окраинах населенного пункта.
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Анастасия Хохлова