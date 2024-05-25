«Могилизация»: в Госдуме назвали причину массовой драки в Одессе

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Массовая драка между военными и гражданскими лицами, произошедшая в Одессе, связана с ужесточением мобилизации на Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация, или, как её называют, «могилизация», – заявил Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что украинские военные ещё с 2014 года совершают жестокие насильственные действия по отношению к мирному населению.
Вассерман отметил, что военные не видят ничего плохого в грабежах и избиениях, а мирные граждане не хотят умирать за свою страну.
В пятницу вечером произошла массовая драка с участием военнослужащих и гражданских лиц в курортном районе Одессы Аркадия. Жителей региона было значительно больше, чем военных.
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