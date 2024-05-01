«Могилизация»: Закон Зеленского обезопасил приближённых, отправив на убой простых людей

На фоне очевидного поражения на полях специальной военной операции, киевские власти проводят насильственную мобилизацию населения, которую украинцы успели прозвать «могилизацией». Жуткие кадры, на которых люди в форме хватают мужчин на улицах и в общественном транспорте, появляются в интернете каждый день.