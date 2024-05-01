«Могилизация»: Закон Зеленского обезопасил приближённых, отправив на убой простых людей

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На фоне очевидного поражения на полях специальной военной операции, киевские власти проводят насильственную мобилизацию населения, которую украинцы успели прозвать «могилизацией». Жуткие кадры, на которых люди в форме хватают мужчин на улицах и в общественном транспорте, появляются в интернете каждый день.
О том, как действуют киевские власти в условиях нехватки личного состава в рядах ВСУ, и как украинцы пытаются спастись от смерти расскажет редакция «Радио 1».
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий порядок мобилизации в стране. Нововведением ужесточается порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказания за уклонение, и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Закон при этом не предусматривает положений о демобилизации. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей Украины.
После выхода скандального закона об ужесточении мобилизации украинское правительство также запретило военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продлять документы в дипломатических ведомствах, которые находятся за рубежом. В ответ на это граждане Украине начали массово публиковать в социальных сетях видеоролики, на которых заявляют, что откажутся от украинских паспортов в пользу гражданства других стран.
29 апреля в офисе Генпрокурора Украины сообщили, что с начала спецоперации в стране возбудили почти 11,3 тысячи уголовных дел по фактам уклонения от призыва или нарушения воинского учета. Однако, это не останавливает украинцев от попытки избежать смерти под руководством киевских генералов. Зачастую военнообязанные пытаются переплыть реку Тиса и попасть в Румынию. 28 апреля двое украинцев погибли, пытаясь сбежать из страны через Тису на надувном матрасе.
За последние месяцы участились случаи добровольной сдачи в плен украинских военных. В интервью, которые публикует Минобороны РФ, боевики рассказывают, что предпочитают сдачу в российский плен смерти на поле боя. Некоторые и вовсе бегут навстречу ВС РФ, желая перейти на сторону россиян. Так, украинский военнопленный Игорь Мыгаль рассказал, что до отправки на фронт служил простым пограничником, и ничего не знал о ведении боевых действий. В плену Мыгалю показали выступление Зеленского, на котором он сообщает, что за два года СВО погибла 31 тысяча украинских солдат. Экс-боец ВСУ был крайне возмущён этим враньём.
Наиболее жестокие видео с мобилизационными мероприятиями украинских силовиков обычно приходят из города Одесса. Как сообщают местные, власти поставили военкоматам слишком высокие планы, которые они не в состоянии выполнить. Мужчин хватают на улицах, в общественном транспорте, а иногда и вовсе ломятся к ним в квартиры.
Пару дней назад Telegram-канал RT опубликовал видеоролик, на котором двое мужчин в форме запихивают в автобус одессита. Несчастному удалось отбиться и сбежать. Журналисты разглядели на одежде одного из военкомов изображение орла, похожее на герб нацистской Германии.
Британское издание The Economist опубликовало интервью с жителями Одессы, в котором мужчины рассказали, что боятся пользоваться общественным транспортом, поскольку украинские силовики очень часто вытаскивают призывников прямо из автобусов. Один из собеседников издания заявил, что страшно ему даже дома. Военкомы могут начать ломиться прямо в дверь его квартиры, рассказал одессит.
Новым законом Зеленского от мобилизации освобождены сотрудники практически всех правоохранительных органов Украины, помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий. Остальных же граждан Украины забирают на фронт несмотря ни на что. Так, 30 апреля во Львове военкомы схватили двух врачей-онкологов прямо по дороге на работу. Как сообщило издание «Эспрессо», из-за этого около 100 больных раком людей не смогли получить необходимые процедуры.
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Закон Зеленского об ужесточении мобилизации
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий порядок мобилизации в стране. Нововведением ужесточается порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказания за уклонение, и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Закон при этом не предусматривает положений о демобилизации. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей Украины.
Военнообязанные не смогут продлить документы за границей
После выхода скандального закона об ужесточении мобилизации украинское правительство также запретило военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продлять документы в дипломатических ведомствах, которые находятся за рубежом. В ответ на это граждане Украине начали массово публиковать в социальных сетях видеоролики, на которых заявляют, что откажутся от украинских паспортов в пользу гражданства других стран.
Украинцы бегут от мобилизации на надувных матрасах
29 апреля в офисе Генпрокурора Украины сообщили, что с начала спецоперации в стране возбудили почти 11,3 тысячи уголовных дел по фактам уклонения от призыва или нарушения воинского учета. Однако, это не останавливает украинцев от попытки избежать смерти под руководством киевских генералов. Зачастую военнообязанные пытаются переплыть реку Тиса и попасть в Румынию. 28 апреля двое украинцев погибли, пытаясь сбежать из страны через Тису на надувном матрасе.
Киевские власти бросают в бой необученных военных
За последние месяцы участились случаи добровольной сдачи в плен украинских военных. В интервью, которые публикует Минобороны РФ, боевики рассказывают, что предпочитают сдачу в российский плен смерти на поле боя. Некоторые и вовсе бегут навстречу ВС РФ, желая перейти на сторону россиян. Так, украинский военнопленный Игорь Мыгаль рассказал, что до отправки на фронт служил простым пограничником, и ничего не знал о ведении боевых действий. В плену Мыгалю показали выступление Зеленского, на котором он сообщает, что за два года СВО погибла 31 тысяча украинских солдат. Экс-боец ВСУ был крайне возмущён этим враньём.
Мобилизация в Одессе
Наиболее жестокие видео с мобилизационными мероприятиями украинских силовиков обычно приходят из города Одесса. Как сообщают местные, власти поставили военкоматам слишком высокие планы, которые они не в состоянии выполнить. Мужчин хватают на улицах, в общественном транспорте, а иногда и вовсе ломятся к ним в квартиры.
Одесские военкомы с нацистскими нашивками
Пару дней назад Telegram-канал RT опубликовал видеоролик, на котором двое мужчин в форме запихивают в автобус одессита. Несчастному удалось отбиться и сбежать. Журналисты разглядели на одежде одного из военкомов изображение орла, похожее на герб нацистской Германии.
Жители Одессы боятся выходить на улицу
Британское издание The Economist опубликовало интервью с жителями Одессы, в котором мужчины рассказали, что боятся пользоваться общественным транспортом, поскольку украинские силовики очень часто вытаскивают призывников прямо из автобусов. Один из собеседников издания заявил, что страшно ему даже дома. Военкомы могут начать ломиться прямо в дверь его квартиры, рассказал одессит.
Зеленский приказал забирать на фронт всех, кроме приближённых
Новым законом Зеленского от мобилизации освобождены сотрудники практически всех правоохранительных органов Украины, помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий. Остальных же граждан Украины забирают на фронт несмотря ни на что. Так, 30 апреля во Львове военкомы схватили двух врачей-онкологов прямо по дороге на работу. Как сообщило издание «Эспрессо», из-за этого около 100 больных раком людей не смогли получить необходимые процедуры.
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Евгения Парфентьева